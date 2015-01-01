Звезда "Папиных дочек" Анастасия Сиваева тайно вышла замуж, родила и развелась

Анастасия Сиваева прославилась благодаря многосерийному комедийному фильму "Папины дочки", в котором она сыграла готичную Дашу. Однако после завершения сериала слава актрисы постепенно угасла, а сама Сиваева ушла в тень. В настоящее время она почти не снимается и крайне редко обновляет свои социальные сети.

Тем не менее журналисты выяснили, что Анастасия Сиваева успела выйти замуж, родить и развестись. Как утверждает Super, избранником актрисы стал некто Дмитрий Приваркин. Якобы брак был оформлен в 2015 году - именно тогда Сиваева сменила фамилию, став Приваркиной. От любимого мужчины Анастасия родила сына, которого предпочитает не показывать общественности. А в 2024 году супруги оформили развод.

Бывший муж Сиваевой тоже ведет довольно закрытый образ жизни, однако журналисты выяснили, что он работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби.

Что касается нынешней деятельности Анастасии, то она снялась в паре эпизодов нового сезона "Папиных дочек", а в свободное время предпочитает путешествовать. В своих социальных сетях она периодически выкладывает фотографии из разных мест.