Генсек НАТО: Членство Украины в альянсе исключено в рамках мирной сделки

Членство Украины в Североатлантическом альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки, которая может быть заключена в ближайшее время между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал в четверг, 20 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Нидерландский политик заявил, что "сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс", тем более что Киеву никто и не обещал, что членство Украины в НАТО может стать частью мирного соглашения.

При этом Рютте заверил, что Россия не имеет никакого отношения к этому подходу, поскольку не располагает избирательным правом вето на принятие какого-либо государства в альянс, сообщает РИА Новости.

Российская сторона настаивает на внеблоковом статусе Украины — приближение "военной машины" Североатлантического альянса к границам России, несмотря на обещания НАТО не расширяться на восток, стало одной из причин начала спецоперации.

Между тем источники в США утверждают, что автоматическое предоставление Украине членства в НАТО может стать одним из пунктов мирного соглашения. Он будет задействован, если Россия нарушит условия договора.