Глава Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг появившиеся в интернете лживые сообщения о том, что он якобы умер.

Как рассказал политик в своем Telegram-канале, сообщения такого содержания он прочитал, когда находился в дороге с одного рабочего мероприятия на другое.

Федорищев записал видеообращение к жителям Самарской области, подчеркнув, что жив-здоров и продолжает выполнять губернаторские обязанности, а фейки о его якобы смерти распространяет украинская пропаганда.

Ранее крымские власти предупреждали, что украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) продолжает распространять вбросы и фейки — доверять им нельзя, информацию следует черпать исключительно их проверенных и надежных источников.

Ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что фейки о якобы российских атаках на атомные электростанции разоблачены как очередная ложь киевского режима. В действительности украинские националисты сами "бомбили объект неоднократно", а вину за это пытались свалить на ВС России.