Дмитрий Певцов отреагировал на новость о своем тюремном сроке на Украине

Стало известно, что СБУ заочно приговорила Дмитрий Певцова к тюремному сроку на десять лет с конфискацией имущества. Однако это совершенно не пугает артиста. В своем официальном телеграм-канале он так прокомментировал новость:

"На вопрос - За что такая "честь"? - могу ответить просто. За то, что я НОРМАЛЬНЫЙ гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее МОЕЙ страны, и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, Веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага".

При этом Певцов заявил, что к этому приговору серьезно не относится. Артист выразил уверенность, что в скором времени все цели СВО будут достигнуты, а "настоящие" преступники окажутся на скамье подсудимых. Кроме того, Певцов сообщил радостную новость. Новый художественный руководитель театра "Ленком" Владимир Панков пригласил его вернуться.

"Сначала будет возвращение в спектакль "ЮНОНА и АВОСЬ", далее участие в театральных работах нового худрука", - поделился планами счастливый артист.