Российская система противовоздушной обороны пресекла очередные попытки украинских националистов ударить дронами по территории нашей страны. Об этом вечером четверга, 20 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, с 15.30 до 19.30 мск ликвидировано 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 19 БПЛА сбито над территорией Краснодарского края, восемь – над акваторией Азовского моря, еще один — над территорией Белгородской области.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ВСУ не могли самостоятельно, без внешней помощи, нанести удар беспилотниками по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Конкретную страну, которая посодействовала в этой атаке, Путин не назвал.

Тем временем Минтранс распорядился усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Сотрудникам воздушных гаваней предписали научиться определять модели БПЛА и способы реализации потенциальных угроз, исходящих от таких устройств.