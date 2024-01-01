Экономист Беляев предостерег россиян от скупки долларов

Покупать доллар сейчас, когда он заметно ослаб по отношению к рублю, можно только в расчете на долгосрочную перспективу. Такое мнение высказал экономист Михаил Беляев.

Вечером 20 февраля внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей впервые с 4 сентября 2024 года. При этом Bloomberg утверждает, что рубль стал лучшей валютой на развивающихся рынках в 2025 году — с начала года он укрепился по отношению к доллару на 13%.

Как напомнил эксперт в беседе в "Лентой.ру", и покупать, и продавать американскую валюту придется по курсу банка, а не биржевому. Это значит, что хотя для выхода в ноль "придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого".

Беляев также выразил убежденность в том, что доллар все равно восстановится по отношению к российской валюте в долгосрочной перспективе.

Тем временем президент США Дональд Трамп разразился угрозами в адрес государств, нацеленных на дедолларизацию своей экономики. Политик заявил, что объединение БРИКС мертво, если "хочет играть в игры" с отказом от доллара.