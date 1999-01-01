61-летняя Гулькина высказалась о свадьбе

Сегодня, 20 февраля, свой день рождения отмечает певица Наталия Гулькина. А буквально на днях артистка намерена дать большой концерт в Кремле. По такому поводу певица дала интервью, в котором высказалась и о возможности снова выйти замуж.

Официально у Наталии Гулькиной было четыре брака. От первого мужа Николая Гулькина она родила сына Алексея. Он пошел по стопам матери и тоже занимается музыкой. Вторым мужем артистки стал продюсер Константин Терентьев. Говорят, певица не выдержала измен и ушла от мужа. В третий раз Гулькина вышла замуж за танцора шоу-балета Street Jazz, хореографа-постановщика Сергея Мандрика. В 1999 году она родила от него дочь Яну. Четвертым супругом артистки стал педиатр Сергей Реутов. Но и этот брак закончился разводом.

"Когда тебе 60 лет, то уже как-то не задумываешься о мужчинах. Вот у меня дома, например, большая костюмерная, и я люблю какой-нибудь тяжелый ящик закинуть на самый верх шкафа. Бывает, в такие моменты переклинит спину, ты ходишь полусогнутая и думаешь: какие еще мужчины?" - сообщила певица.

Однако Наталия Гулькина не теряет надежды встретить свою любовь. Певица сообщила, что не исключает и пятого замужества, если встретит достойного мужчину, передает lady.mail.ru.

"Сложно найти места, где можно было с кем-то познакомиться. Но если вдруг в моей жизни встретится человек, с которым мы друг другу приглянемся и поймем, что нам комфортно вместе, то почему бы и нет?" - рассуждает Гулькина.