Отказ специального посланника президента США по Украине и России Кита Келлога участвовать в совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским – показательный пример. Об этом заявил в четверг, 20 февраля, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул в эфире "Соловьев Live", что "для Зеленского, который полностью держится на пиаре и для которого не важна сама встреча, главное — провести после нее брифинг и сделать ряд каких-то пафосных заявлений".

Однако едва ли американскому политику были интересны выступления Зеленского — Келлог "явно привез ему какой-то набор запросов, предложений или требований, которые Зеленский просто должен сглатывать", объяснил Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин констатировал, что риторика США в адрес Киева поменялась. Парламентарий отметил, что если поначалу Зеленскому удалось создать иллюзию, что существует какое-то государство, то потом эта иллюзия развеялась.

При этом резкие высказывания Зеленского в адрес американского лидера выйдут ему боком, предупредили в Вашингтоне. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что предводитель киевского режима наслушался "плохих советов".