Врага нужно знать в лицо! А враг - он кто? Да любой! "Кто не скачет, тот москаль!" - помните этих скакунов? Уже доскакались. А имена врагов попомнят. Пушкин, Высоцкий, маршал Жуков - это всё враги Украины из прошлого. А вот и свежее имя.

В списки экстремистского сайта "Миротворец", где публикуют данные людей, угрожающих безопасности Украины, попал стилист Сергей Зверев. Что ж натворил этот злодей в броском макияже? С автоматом наперевес грозил Зеленскому? Запускал дроны в сторону Киева? По данным украинских СМИ, поводом для внесения стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО. Это люди вообще?

В декабре сайт "Миротворец" сообщил о ликвидации сотрудника ФСБ Гослова Родиона Тимофеевича с позывным "Бегущий". Ликвидирован. Фото посмертное. Ничего, что это американский актёр Райан Гослинг? Прощай, Родион Тимофеевич...

Если вы думаете, что "Миротворец" - это такой юмористический портал, ошибаетесь. Это экстремистский сайт, который был создан в 2014 году. Его задача - публиковать персональные данные всех, кто якобы угрожает нацбезопасности Украины. По сути, давать наводку отбитым украинским нацистам. В 2023-м туда внесли товарища Ким Чен Ына, американского журналиста Такера Карлсона. В этом году Никиту Джигурду. Чтобы боялись.

Можно было бы посмеяться над незадачливыми хуторянами, если бы их космическая глупость не превращала в трагедию любую их затею.

У хуторян в действительности всё не так, как на самом деле.