Путин встретился с главным раввином России и главой Федерации еврейских общин

Владимир Путин принял в Кремле главного раввина России и президента Федерации еврейских общин нашей страны. Берл Лазар и Александр Борода обсудили с главой государства освобождение из плена ХАМАС нашего соотечественника Александра Труфанова. Он вернулся на родину в минувшую субботу.
Президент отметил, что это стало возможным благодаря последовательной политике нашей страны в ближневосточном урегулировании. Такая позиция вызывает доверие со стороны многих партнёров в регионе.
Также Владимир Путин поблагодарил руководство Федерации еврейских общин за активное участие в жизни гражданского общества и за тот вклад, который оно вносит в работу Музея толерантности.
"Мне кажется, что у нас получилось очень хорошее учреждение. Причём которое носит сугубо гуманитарный ярко выраженный гуманитарный характер. Работа этого музея интересна не только для членов еврейской общины - для наших граждан любого вероисповедания, несмотря на принадлежность к любой этнической группе. Работа содержательная, целостная такая. Ну и с культурологической точки зрения ещё интересная просто, очень интересная", - сказал Владимир Путин.