Путин встретился с главным раввином России и главой Федерации еврейских общин

Владимир Путин принял в Кремле главного раввина России и президента Федерации еврейских общин нашей страны. Берл Лазар и Александр Борода обсудили с главой государства освобождение из плена ХАМАС нашего соотечественника Александра Труфанова. Он вернулся на родину в минувшую субботу.

Президент отметил, что это стало возможным благодаря последовательной политике нашей страны в ближневосточном урегулировании. Такая позиция вызывает доверие со стороны многих партнёров в регионе.

Также Владимир Путин поблагодарил руководство Федерации еврейских общин за активное участие в жизни гражданского общества и за тот вклад, который оно вносит в работу Музея толерантности.