Польша заверила в отсутствии у НАТО агрессивных планов против России

Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Белоруссии и России. В этом заверил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как отметил политик, "Польша – часть НАТО, которое является сугубо оборонительным альянсом". Он подчеркнул, что "в наших действиях не имеем намерения начинать войну с кем-либо".

Главной задачей Косиняк-Камыш назвал сдерживание и защиту — так, "чтобы никому никогда не было выгодно нападать на Польшу и страны НАТО", сообщает "Интерфакс".

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе исключено в рамках мирной сделки, но в будущем это можно рассмотреть. Нидерландский политик подчеркнул, что такое решение не связано с требованием России о внеблоковом статусе Украины.

В Кремле тем временем отметили, что вероятность отправки военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность "с точки зрения нашей безопасности".