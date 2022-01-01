Алиханов: западным компаниям придется заплатить за возвращение в Россию

Россия не ждёт "с распростёртыми объятиями" ушедшие с нашего рынка иностранные компании. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

За своё поведение нужно будет платить, подчеркнул министр. В 2022 году российская промышленность получила сильный толчок к развитию после ухода зарубежных фирм. Отечественные компании заняли освободившиеся ниши и многим нашим производителям удалось увеличить выпуск продукции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что на фоне российско-американского диалога крупные иностранные бренды, которые ушли из нашей страны, начали неофициально обсуждать своё возвращение.