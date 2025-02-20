The Economist: Европу постиг "худший кошмар"

Прошедшая неделя была самой мрачной в Европе со времен падения "железного занавеса", Украину распродают, Россию реабилитируют, а при Дональде Трампе больше нельзя рассчитывать на то, что Америка придет на помощь Европе в военное время, пишет издание The Economist, которое вывело на обложке, что Европу постиг "худший кошмар".

По оценке журнала, на фоне нормализации отношений России и США и начала переговоров по Украине "Трамп, похоже, готов уйти из Украины, которую он ложно обвиняет в войне". Европа, пишет издание, шокирована политикой американского лидера, которая ставит под сомнение "приверженность США защите НАТО во что бы то ни стало".

"Все это звучит дико. НАТО было самым успешным альянсом в мире: его исчезновение трудно себе представить. Но старое ушло в прошлое, все стало новым. Европе необходимо осознать это, пока не стало слишком поздно", - говорится в статье.

Напомним, 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций России и США. Впервые за несколько лет официальные представители Москвы и Вашингтона собрались за одним столом. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи планировали обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.