Президент США Дональд Трамп считает недопустимыми и неприемлемыми высказывания предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделали в четверг, 20 февраля, в Белом доме.

Как отметили в Вашингтоне, Зеленский предпочел использовать вызывающую риторику в адрес Соединенных Штатов вместо конструктивной работы по сделке по ресурсам.

Белый дом предложил Киеву вернуться к обсуждению пресловутой сделки, тем более что столь желанные Зеленским гарантии безопасности оговариваются в этом соглашении.

В том, что касается военной поддержки киевского режима, Соединенные Штаты предлагают Европе активизироваться, поскольку дальнейшее оказание помощи Киеву в основном за счет Вашингтона неприемлемо для Трампа, цитирует заявление Белого дома ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, почему спецпосланник Трампа отказался от пресс-конференции с Зеленским. Дипломат пояснил, что Кит Келлог "привез ему какой-то набор запросов, предложений или требований, которые Зеленский просто должен сглатывать".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал Зеленского крысой, загнанной в угол, и предупредил, что это опасный зверь, способный использовать любые средства.