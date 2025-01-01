В Эр-Рияде между Россией и США состоялся подробный разговор о необходимости решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин. Об этом в четверг, 20 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул российский дипломат, участники этой встречи согласились в том, что международные отношения должны выстраиваться на признании национальных интересов каждого государства — Западу пора принять новый баланс сил.

Сергей Лавров также напомнил "Большой двадцатке" на встрече глав внешнеполитических ведомств, что в 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный год Россия призывает партнеров по G20 выступить единым фронтом в борьбе с неонацизмом, цитирует министра ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин, созвонившись с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, поблагодарил его за гостеприимство и предоставление условий для переговоров с Соединенными Штатами.

Президент России положительно оценил результаты первой за много лет встречи представителей двух стран. Говоря о членах американской делегации, Владимир Путин отметил, что это были "совсем другие люди" — без предвзятости и осуждения.