Володин назвал помеху возвращению иностранных брендов в Россию

Возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — задача непростая, поскольку освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом. На это указал в четверг, 20 февраля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как отметил политик, российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития — это подтверждает рост экономических показателей. В частности, объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год.

Суверенная политика позволяет России "наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы" по всему производственному сектору, а иностранный бизнес из-за своих недальновидных решений понес солидные убытки, цитирует Володина "Интерфакс".

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что мы никого с распростертыми объятиями не ждем на российском рынке. Если сбежавшие после начала СВО из России компании действительно желают снова работать у нас, им придется учесть, что "за все нужно будет платить, за свое поведение".

Вслед за Алихановым первый вице-премьер Денис Мантуров, ранее руководивший Минпромторгом, предупредил, что Россия будет допускать на свой рынок только тех, в ком сама заинтересована. Отступать от своих принципов мы не собираемся — такова реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду, подчеркнул политик.