Бабич: Европа без конца воюет с 1991 года

Удастся ли Дональду Трампу с помощью экономических рычагов заставить киевский режим пойти на мирные переговоры? Как в дальнейшем скажется на официальной позиции Вашингтона уже очевидная личная вражда Трампа и Зеленского? И смогут ли европейцы обеспечить Украине поддержку без участия США?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрием Бабичем.

"Европа без конца воюет с 1991 года. Как они пошли вместе с американцами в Ирак, почти все европейские страны, после этого даже Люксембург участвовал в бомбардировке Ливии. Две самые страшные войны в истории человечества в основном проходили в Европе", - отметил он.

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