Информация о ходе СВО. Российские военные широким фронтом продвигаются вглубь обороны ВСУ. Наносят поражение бронетехнике и живой силе противника, уничтожают инфраструктуру врага и склады с боеприпасами в тыловых районах.

Надёжную огневую поддержку передовым отрядам оказывают расчёты 152-миллимитровых буксируемых пушек "Гиацинт". Бьют точно на поражение. В этот раз в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили два миномёта, гаубицу М777 производства США, пикапы и скопление живой силы ВСУ на линии боевого соприкосновения. А это значит - пехота может уверенно атаковать врага. В режиме реального времени работу наземных подразделений корректируют операторы беспилотников. Они ведут разведку и держат под контролем все действия неприятеля.

Уверенно бьют по врагу расчеты БПЛА в Курской области. С помощью беспилотника самолетного типа "Молния-2" наши бойцы уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в приграничном районе. Сокрушительные удары по позициям неонацистов наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ка-52, оказывая огневую поддержку штурмовым отрядам, поразил скопление бронетехники и личного состава украинских боевиков в лесистой местности. Успешно выполнив поставленную задачу, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования.