Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Эдуард Данилов, действуя в составе мотострелкового батальона, оперативно восстановил повреждённую линию связи, несмотря на обстрелы и атаки вражеских fpv-дронов. Благодаря этому на основании переданных координат наши артиллеристы ударили по позициям ВСУ. Противник понёс потери и был вынужден отступить.

Лейтенант Артём Толмачёв, командуя взводом, во время штурма опорного пункта вступил в бой с превосходящими силами врага, сковав их действия огнём из пулемёта. А наши штурмовики, отражая атаки беспилотников, начали вытеснять с занимаемых позиций неонацистов. Противник понёс потери и был вынужден отступить. Российские военнослужащие захватили форпост и закрепились на нём.