Илон Маск получил от президента Аргентины бензопилу

С бензопилой - против бюрократов. Так теперь будет действовать Илон Маск, который сейчас возглавляет ведомство по повышению эффективности работы правительства США.

Инструмент чиновнику подарил президент Аргентины Хавьер Милей. Это устройство было символом его предвыборной кампании. Маск принял подарок с воодушевлением.

Презент тут же показали широкой публике - Маск с энтузиазмом размахивал бензопилой на конференции консерваторов в Вашингтоне. Миллиардер сорвал бурные овации. Этот эпизод уже стал вирусным в соцсетях, пользователи уверены - бензопила станет новым мемом по всему миру.