ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Курской области в годы ВОВ

ФСБ рассекретила архивные документы о зверствах нацистов в Курской области в годы Великой Отечественной войны. Преступления были совершены военнослужащими под командованием полковника Фридриха Августа Вайнкнехта.

Ведомство опубликовало в том числе обвинительное заключение в отношении Вайнкнехта и его фото, сделанное не ранее июля 44-го. В протоколах допросов - свидетельства чудовищных преступлений в отношении мирных жителей в Суджанском и Глушковском районах в феврале-марте 1943 года.

Нацисты грабили дома, сжигали и расстреливали людей, не щадили женщин, детей, стариков. Погибли сотни советских граждан. Задержанных отправляли в немецкий тыл на каторжные работы. В конце августа 44 года уже генерал-лейтенанта Вайнкнехта взяли в плен. Он частично признался в совершенных преступлениях.