Рубио признал необходимость общения с Россией независимо от разногласий

Канал коммуникации с Москвой Вашингтону необходим. Как подчеркнул глава Госдепа США Марко Рубио, Россия остается глобальной державой.

Рубио напомнил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X, что Россия имеет влияние в Сирии, она вовлечена в процессы на Ближнем Востоке и в Западном полушарии – и, конечно же, в Европе. Так что США необходимо поддерживать с ней диалог, несмотря на разногласия.

Как отметил глава госдепа, первым шагом должно стать восстановление работы американского посольства в Москве. Рубио подчеркнул: дипломатические каналы важны не только для обсуждения глобальных вопросов, но и для решения конкретных ситуаций – в частности, вопросов безопасности и судьбы задержанных американцев.