Рубио поймал Зеленского на наглом вранье: "Все было не так"

Владимир Зеленский публично соврал. Лидер киевского режима заявил, что якобы ответил отказом на предложенную США сделку по минералам. Но на самом деле все было не так.

Президента Украины на лжи поймал госсекретарь США Марко Рубио. Он пересказал, каким на самом деле был ответ Зеленского.



"Он сказал: "Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс". Они должны ее одобрить", — сообщил Рубио.

Но через два дня госсекретарь из СМИ узнал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку. Украинский президент публично объявил, что якобы еще на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом он сказал: "Мы ни в коем случае этого делать не будем".

"Но на той встрече все было не так", — указал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку. По соглашению с Вашингтоном Киев должен был предоставить доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В обмен на это Штаты обещали предоставить гарантии безопасности для Украины, пишет ТАСС.