ФСБ предотвратила серию терактов в шести регионах страны

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов в шести российских регионах. Задержаны предполагаемые исполнители – восемь граждан России, завербованные украинской разведкой.

В ФСБ уточнили, что восемь россиян планировали совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных. Кроме того, установлено, что эти лица по указке Киева поджигали объекты транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций. За эти действия по приговору суда фигуранты получили от 16 до 22 лет, передает ТВЦ.

По данным силовиков, для вовлечения граждан России в диверсионно-террористическую деятельность спецслужбы Украины использовали мессенджеры WhatsApp и Telegram. Кроме того, размещались объявления о якобы "быстром заработке" на открытых интернет-площадках. В результате в противоправную деятельность были вовлечены россияне 1994-2004 годов рождения. Они должны были за минимальное вознаграждение устроить теракты в местах дислокации подразделений ВС России.