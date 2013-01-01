Избавиться не так просто: у россиян начались проблемы со старыми долларами

С осени прошлого года россияне столкнулись с проблемами при обмене за границей долларов старого образца. Купюры, выпущенные до 2013 года, не принимают вовсе или по заниженному курсу в ОАЭ и Турции и в ряде стран Юго-Восточной Азии. При этом в российских банках туристы не могут выбрать, какие доллары покупать — старые или новые.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал эту проблему. По его словам, власти и Центробанк не могут влиять на банки и решать за них, принимать ли им старые доллары.

"Это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто", — отметил Аксаков.

При этом депутат предположил, что все ограничения на обмен старых долларов установлены США, поскольку они как эмитенты долларов определяют "правила игры на этом рынке". Другие страны, в том числе Россия, только устанавливают курсы. "А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой", — заключил Аксаков в беседе с РИА Новости.