Высокий риск распространения: в Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

Китайские ученые обеспокоили мир. В стране обнаружен новый коронавирус летучей мыши, который переносится тем же путем, что и COVID-19. Вирус получил название HKU5, он выявлен у японского нетопыря в Гонконге.

Как пишет газета South China Morning Post, специалисты провели провели ряд исследований и утверждают, что новый вирус может инфицировать клетки человека. "Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев", — объявили ученые.

При этом HKU5 может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения. Вирусологи призывают не паниковать, и отмечают, что новый вирус требует более тщательного исследования.