ФСБ раскрыла подробности об осужденных за диверсии

Четвертый поджог оперативники ФСБ успели пресечь. В бутылке – горючая смесь. Рядом – баллончик с газом. И это только один эпизод из целой серии, устроенной диверсантами в шести российских регионах. Челябинская, Оренбургская, Курская, Белгородская, Кемеровская области и Краснодарский край. География преступлений оказалась обширна.

Все задержанные – граждане России. Их восемь. В том числе девушка. Личности установлены. Как, впрочем, и то, что среди объектов нападений были не только транспортные узлы, но еще и волонтерские центры, где собирают гумпомощь для бойцов в зоне СВО. А в перспективе диверсии планировались и на территории воинских частей. Например, подразделения, где развернуты системы ПВО. Кто заказчик и организатор – тоже известно.

Этих молодых людей, которым от 20 до 30 лет, трудно назвать "идейными диверсантами". Главная корысть – легкий и быстрый заработок. Хотя, как сообщили в ФСБ, "купились" преступники не за высокую цену. Средний гонорар за предательство не превышал 30 тысяч рублей. Впрочем, это уже не существенно. Все они осуждены на длительные сроки.

ФСБ предупреждает – вербовщики через мессенджеры умеют легко втираться в доверие. И разукрашивать потенциальный теракт или диверсию как невинную проделку, за которую не последует сурового наказания. Но серия вердиктов по аналогичным преступлениям, вынесенным только за последние полгода, показывает – снисхождения не будет. А будет очень долгое пребывание за решеткой и время, чтобы подумать. И еще - за такие преступления, как теракт, диверсия, госизмена – амнистии не предусмотрено.