Конгресс США больше не хочет одобрять новую помощь Киеву

ВСУ рискуют лишиться львиной доли поддержки со стороны Запада. Вслед за Белым домом против выделения новой военной помощи Киеву выступил и Конгресс США. Как заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, конгрессмены не одобряют идею дальнейшего финансирования войны на Украине. Кроме того, по словам Джонсона, европейские союзники Вашингтона также понимают необходимость сворачивания военных поставок. В русле политики, проводимой новой американской администрацией, США намерены серьезно урезать неэффективные статьи расходов.

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