Демонтаж танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину

Демонтаж севшего на мель танкера "Волгонефть-239" выполнен наполовину. Свыше 350 тонн металла уже сдали на переработку.

Специалисты Минтранса приступили к заключительному этапу разбора кормовой части судна. Предварительно опустошили все резервуары, сняли оборудование и демонтировали надстройку. А в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы продолжают поиск и подъём мазута со дна.

За всё время собрано почти 40 тонн нефтесодержащих отходов. А на пирсе в селе Витязево, для их откачки установили насосную станцию. Мазут с водой проходит сквозь фильтр и оседает в специальной ёмкости. А чистая вода попадает обратно в море.