Собянин: До 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Свыше 70 километров линий метрополитена, более 30 новых станций и 5 электродепо. Как будет развиваться транспортная инфраструктура столицы в ближайшие годы, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В настоящее время продолжается строительство станции "Достоевская – кольцевая", а также Рублёво-Архангельской и Троицкой линий метро. Проектируют и ведут подготовительные работы на Бирюлёвской, а Арбатско-Покровскую в скором времени продлят до станции "Гольяново".

Кроме того, в ближайшие два года достроят и реконструируют семь московских городских вокзалов и обновят Ленинградский.