В Приморье поймали тигрицу, которая нападала на домашних животных

В Приморье отловили молодую тигрицу, которая более месяца совершала набеги на участки местных жителей и нападала на домашних животных. Полосатую хищницу осмотрели ветеринары, её состояние оценивается как удовлетворительное. Это уже восьмая дикая кошка, которую поймали за эту зиму в крае. Половина из них находится в реабилитационном центре.

Из-за полосатых гостей в Дальнереченском районе даже режим повышенной готовности ввели. Полиция рекомендовала жителям не выходить из дома в темное время суток и прятать домашних животных на ночь. Сотрудники Охотнадзора несколько недель следили за тигрицей и вот, наконец, ее удалось поймать.

Тигрица оказалась совсем молодой, ей всего полтора года. По сути, это еще детеныш, которого мать должна учить охотиться. Травм у животного нет и внешне она абсолютно здорова.

"Единственное, она немножко истощена, но не критично. И сегодня ночью она уже самостоятельно отохотилась на оленя", - рассказал Виктор Кузьменко, директор центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр".

В соседнем вольере живет полуторогодовалый самец амурского тигра. Его тоже отловили в Дальнереченском районе, за нападение на собак. Специалисты считают, что эти тигрята - брат и сестра из одного помета. Оставшись одни, они были вынуждены искать себе легкую добычу, например, домашних собак.

"Мы сейчас какое-то время понаблюдаем, как у них будут складываться взаимоотношения через сетку, если все у них будет хорошо, без агрессии, то мы их объединим", - рассказал Виктор Кузьменко.

А этого полосатого пациента центра реабилитации отловили уже в Андреевке. В курортном поселке семилетний самец тоже лакомился домашними животными. И на то, как выяснилось, были причины. Ветеринарный осмотр показал, что у хищника многочисленные травмы.

"В Андреевке отловлен взрослый самец тигра, он имел травмы, нанесенные, предположительно, другим тигром. По всей видимости, этот тигр обитал на территории "Земля леопарда", на кластере Гамовский. Специалисты его знают очень давно", - рассказал Сергей Арамилев, директор центра "Амурский тигр".

Четвертая воспитанница центра — пятимесячная самка. Этот одинокий котенок вышел за добычей в поселок Ольга. Выжить одна в таком возрасте хищница бы не смогла, поэтому животное пришлось забрать на реабилитацию.

Все подопечные центра реабилитации ближайшие месяцы будут находиться под присмотром ветеринаров. Трем тигрятам и вовсе потребуется около года, чтобы научиться охотиться и быть готовыми к самостоятельной жизни. А вот взрослому самцу нужно еще и залечить полученные травмы и, конечно, тоже показать специалистам, что он умеет добывать себе пропитание. Тем не менее, сотрудники центра уверены, что при благоприятных условиях все четыре тигра смогут вернуться в дикую природу.