В Египте нашли новую гробницу фараона

Открытие, которое называют сенсацией в области изучения Древнего Египта. Впервые более чем за 100 лет археологам удалось обнаружить новую гробницу фараона.

В ходе многочисленных исследований было установлено, что сооружение на территории Фиванского некрополя принадлежало Тутмосу Второму. Он царствовал в 15-м веке до нашей эры.

Впрочем, самой мумии внутри не оказалось. Останки древнего правителя были найдены почти полтора столетия назад в другом месте. Тем не менее, историки считают огромной удачей возможность изучить артефакты и росписи на стенах погребальной камеры.

Отмечается, что они сохранились относительно неплохо. Так, на фрагментах алебастровых сосудов ученые нашли упоминания покойного царя и его главной жены - царевны Хатшепсут. А на остатках штукатурки специалисты разглядели сюжеты из священных древнеегипетских писаний.