Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Овны
Ваша главная планета Марс наконец-то закончила ретроградить. Можно начинать дела, которые давно откладывали или начать что-то новое. Действуйте!
Тельцы
С этого дня поездок, разговоров и переписок станет гораздо больше. Вам нужно быть готовыми к командировкам, знакомствам и перемене ритма жизни.
Близнецы
Финансовые дела идут на лад: удачные сделки, выгодные предложения или повышение цен на ваши услуги. Это ваш день для продвижения к цели.
Раки
Марс в вашем знаке с этого дня движется вперед, а с ним и личные дела. У вас прибавится энергии, чтобы справиться с трудностями, беритесь за важное.
Львы
День подходит для самоанализа. Подумайте, что приносит вам радость, а что вызывает беспокойство. Это поможет принять правильные решения в будущем.
Девы
Ваши идеи и творческие успехи обязательно будут замечены. Отличный момент для самопрезентации и начала коллективных проектов, которые вас вдохновляют.
Весы
На работе ждёт успех, если вы будете решительны и активны. Начните двигаться к своей цели с полной самоотдачей – ваши усилия оценят по достоинству.
Скорпионы
Это подходящий день для получения новых знаний. Покупайте курсы или пробуйте что-то новое, особенно если это связано с профессиональной реализацией.
Стрельцы
Если вы хотите добиться успеха в финансовых делах, действуйте настойчиво, но тихо. Не афишируйте свои планы. Труд и упорство приведут вас к результатам.
Козероги
Хватит быть серьезными! Флирт и лёгкое общение подарят вам отличное настроение. Даже в устоявшихся отношениях игривость и лёгкость будут на пользу.
Водолеи
В работе возможны приятные перемены: повышение, новые обязанности или признание ваших заслуг. Звёзды обещают поддержку во всех профессиональных делах.
Рыбы
Активность нужна вам, как вода! Танцы, прогулки или занятия спортом поднимут настроение, вызовут прилив энергии и подарят ощущение гармонии.