Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Ваша главная планета Марс наконец-то закончила ретроградить. Можно начинать дела, которые давно откладывали или начать что-то новое. Действуйте!

Тельцы

С этого дня поездок, разговоров и переписок станет гораздо больше. Вам нужно быть готовыми к командировкам, знакомствам и перемене ритма жизни.

Близнецы

Финансовые дела идут на лад: удачные сделки, выгодные предложения или повышение цен на ваши услуги. Это ваш день для продвижения к цели.

Раки

Марс в вашем знаке с этого дня движется вперед, а с ним и личные дела. У вас прибавится энергии, чтобы справиться с трудностями, беритесь за важное.

Львы

День подходит для самоанализа. Подумайте, что приносит вам радость, а что вызывает беспокойство. Это поможет принять правильные решения в будущем.

Девы

Ваши идеи и творческие успехи обязательно будут замечены. Отличный момент для самопрезентации и начала коллективных проектов, которые вас вдохновляют.

Весы

На работе ждёт успех, если вы будете решительны и активны. Начните двигаться к своей цели с полной самоотдачей – ваши усилия оценят по достоинству.

Скорпионы

Это подходящий день для получения новых знаний. Покупайте курсы или пробуйте что-то новое, особенно если это связано с профессиональной реализацией.

Стрельцы

Если вы хотите добиться успеха в финансовых делах, действуйте настойчиво, но тихо. Не афишируйте свои планы. Труд и упорство приведут вас к результатам.

Козероги

Хватит быть серьезными! Флирт и лёгкое общение подарят вам отличное настроение. Даже в устоявшихся отношениях игривость и лёгкость будут на пользу.

Водолеи

В работе возможны приятные перемены: повышение, новые обязанности или признание ваших заслуг. Звёзды обещают поддержку во всех профессиональных делах.

Рыбы

Активность нужна вам, как вода! Танцы, прогулки или занятия спортом поднимут настроение, вызовут прилив энергии и подарят ощущение гармонии.