Внук Пугачевой Дени Байсаров из-за СВО перестал общаться с матерью и братом

В семье Аллы Пугачевой разлад. Ее любимые внуки Дени Байсаров и Никита Пресняков разругались. Братья перестали общаться после начала СВО. Почти два года назад старший сын Кристины Орбакайте сбежал из России, а младший остался в стране и резко реагирует на разговоры о переезде.

Байсаров несколько лет прожил в Лондоне, там он получал образование. Но, как признался сам внук Пугачевой, он был рад вернуться в Москву, ведь очень любит свою Родину. Дени доказал, что является патриотом еще во время учебы в школе. Тогда 16-летний Байсаров решил стать курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне и тем самым воспитать в себе "настоящего мужчину". Выбор сына Орбакайте публично поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Теперь же, как утверждают знакомые Пугачевой, Дени очень неприятно, когда его брат Никита заводит разговоры об Америке. Пресняков одно время настаивал, чтобы Байсаров бросил все и переехал в США. Но это закончилось скандалом.

“Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается”, — поделился знакомый семьи Примадонны в беседе с Popcake.

Напомним, Дени — сын Кристины Орбакайте от второго брака с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Их брак не был официальным, но был зарегистрирован как религиозный имамом Московской соборной мечети. Мальчик родился 10 мая 1998 года в Москве.