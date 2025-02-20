Владимира Зеленского призывают немедленно покинуть Украину. Политику предлагают бежать во Францию.

Как рассказали в окружении Дональда Трампа, так будет лучше для мира, и для самого Зеленского, ведь мало кто в Штатах испытывает симпатии к действующему руководству в Киеве.

"Источник, близкий к Трампу, согласился с негативной оценкой Зеленского и предположил, что "лучшим вариантом для Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — сообщает газета The New York Post.

Сам Трамп настаивает на проведении выборов на Украине, однако не представляет, кто мог бы стать его фаворитом. Полномочия Владимира Зеленского истекли еще в мае прошлого года, но тогда выборы проведены не были. Глава киевского режима отменил голосование, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.