"Заигрались с вирусом": в США только спустя 5 лет после пандемии раскрыли правду о COVID-19

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, почему на самом деле COVID-19 так быстро распространился по миру. Он подтвердил теорию о том, что вирус был создан в лаборатории в китайском Ухане.

"С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру", — рассказал Рубио.

Расследование причин возникновения ковида длилось два года. По итогам, в США опубликовали доклад, в котором также утверждается, что "COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань".

Напомним, первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией был зафиксирован в Китае 17 ноября 2019 года. Через полгода весь мир оказался на карантине. Эта пандемия стала одним из самых значительных событий XXI века, пишет РИА Новости.