Мощные укрепрайоны создали Вооруженные силы Украины у Часов Яра в Донецкой народной республике. Как сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", укрепления уходят под землю на несколько этажей.

Ранее российские военные сообщили о захвате доминирующих высоты вокруг Часова Яра. По Также подразделения ВС России взяли в полукольцо соседние Ступочки. Это создает оперативно-тактическое преимущество для российских войск на этом участке фронта, передает РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что части Добровольческого корпуса ведут активную боевую работу на направлении Часова Яра. В то же время, основная задача российского командования - сохранение личного состава. Это достигается за счет выявления и подавления огневых точек украинской армии и умелых штурмовых действий.