Республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ООН

Законопроект о полном выходе США из состава ООН внесли на рассмотрение конгресса сенаторы-республиканцы. Как сказано в документе, президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально с ней связанных.

В соответствии с законопроектом, США прекращает финансирование ООН и ее агентств. Запрещается повторное вступление страны в организацию без одобрения сената. Вашингтон отказывается от участия в миротворческих миссиях ООН. 4 февраля президент США подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН. Дональд Трамп заявил, что организацией плохо управляют, она не выполняет свои функции, передает РИА Новости.

Как заявил один из авторов законопроекта, сенатор Майк Ли, организация стала "платформой для тиранов". Через нее, по мнению сенаторов, идут атаки на США и их союзников. Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов Вашингтона и усиление их противников. Трамп ранее подписал указ о выходе США из ВОЗ, БАПОР и Совета ООН по правам человека, а также о начале расследования деятельности ЮНЕСКО.