Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства в Пресненском районе

Территория около парка "Красная Пресня" будет благоустроена. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В частности, мэр рассказал, как преобразится Мантулинская улица.

"За последние годы мы реализовали в Пресненском районе несколько крупных проектов благоустройства: Большая и Малая Бронные, Большая и Малая Никитские, Спиридоновка, прилегающие к Тверской переулки", - говорится в сообщении.

Более подробно о планах благоустройства Собянин рассказал на своем персональном сайте.

Ранее сообщалось, что в этом году в столице приведут в порядок свыше 80 парков и скверов, а также около 700 улиц. Большие работы пройдут сразу на трёх вылетных магистралях.