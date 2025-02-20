В Британии обсуждают пророчество Ванги на 2025 год, которое опубликовала газета Metro. Прорицательница предвидела, что Россия будет доминировать на международной арене, а Европу ждут тяжелые времена.

"Одна из самых известных в мире ясновидцев предсказала мрачное будущее для Европы в 2025 году… Она также предсказала, что Владимир Путин станет "властелином мира", а Европа превратится в "пустыню", — пишет британская газета.

Этим событиям, по словам Ванги, предшествует конфликт, который "разразится на Востоке весной и уничтожит Запад". В Metro отметили, что Нострадамус тоже предвидел войну, которая дорого обойдется Европе.

"Трудно отрицать сходство с нынешней реальностью", — заключил автор.

Накануне британский журнал The Economist объявил, что о том, что Европу постиг "худший кошмар". При этом журнал опубликовал в Сети обложку нового номера, на которой президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп сидят во главе стола.