Европе пора повзрослеть. США отвели ей на этот процесс три недели, заявил депутат Европарламента Мика Аалтола. Как написал парламентарий в соцсети X, именно этот срок отвел Евросоюзу Дональд Трамп на согласование условий капитуляции Украины.

Аалтола подчеркнул, что Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России. И если Европа не уложится в указанный срок, Соединенные Штаты уйдут из Европы.

Ранее президент США назвал Зеленского диктатором. Трамп заявил о необходимости всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки главы киевского режима населением. Американский лидер подчеркнул, что вопрос избрания нового президента -не требование России, а причина для беспокойства многих стран.