НАТО готовит военные операции на морском дне

Совет безопасности России предупредил о возросших угрозах портовой инфраструктуре страны со стороны НАТО. Как заявил заместитель секретаря Совбеза Григорий Молчанов, Североатлантический альянс рассматривает боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства - наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством.

По данным Молчанова, НАТО ведет разработку доктринальных документов для проведения подобных операций. Его слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.

Замсекретаря Совбеза уточнил, что в качестве объектов для поражения НАТО рассматривает морской транспорт и крупные нефтеналивные терминалы. Также, по данным Молчанова, целями альянс назначает железнодорожные переправы для доставки топлива и крупные мосты, передает РИА Новости.