В трех регионах России выявлен метапневмовирус: туристы привезли из Китая

В России зафиксирована вспышка метапневмовируса HMPV. Заболевшие выявлены в трех регионах — Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай.

По данным telegrаm-канала SHOT, опасный вирус сейчас бушует в Китае, до России он добрался с туристами. Еще в январе вернувшиеся с курортов Китая и Индии имели симптомы HMPV.

От заражения не застрахован никто, но в особой группе риска дети. Среди симптомов нового вируса — высокая температура, которая не спадает неделю, озноб, сильный кашель и одышка.

Из-за вспышки заболеваемости в больницах Свердловской области, Бурятии и Республики Алтай образовались большие очереди, пациенты вынуждены ждать приема несколько часов. Некоторые школьные и дошкольные учреждения закрываются на карантин.

"Мы приехали в больницу и сидим в очереди уже два часа. А некоторые люди здесь уже пять часов сидят. Дети все больные, сидеть негде, все ругаются", — пожаловалась одна из родительниц заболевшего ребенка.