Собянин вручил знак Почетного гражданина Москвы 102-летнему ветерану Борису Кравцову

Сегодня Сергей Собянин наградил фронтовика, Героя Советского Союза Бориса Васильевича Кравцова. Мэр вручил ему знак "Почётного гражданина города Москвы".
Борис Васильевич - человек удивительной судьбы, принимал участие в Харьковском сражении, прошёл Сталинградскую битву, награждён многими орденами и медалями. После войны посвятил жизнь служению закону, вёл активную государственную, научную и общественную деятельность. Стал одним из основателей Российской Ассоциации Героев.
Мэр Москвы поздравил 102-летнего ветерана с наступающим Днём защитника Отечества и поблагодарил за его заслуги перед Родиной:
"Поздравляю вас с присвоением почётного звания "Заслуженный гражданин Москвы". Вы заслужили это звание всей своей судьбой, участием в великих битвах под Сталинградом, на Донбассе, высокими государственными должностями, которые вы занимали после войны. Поздравляю Вас от имени москвичей и от себя лично. Здоровья Вам, благополучия, поздравляю".