Собянин вручил знак Почетного гражданина Москвы 102-летнему ветерану Борису Кравцову

Сегодня Сергей Собянин наградил фронтовика, Героя Советского Союза Бориса Васильевича Кравцова. Мэр вручил ему знак "Почётного гражданина города Москвы".

Борис Васильевич - человек удивительной судьбы, принимал участие в Харьковском сражении, прошёл Сталинградскую битву, награждён многими орденами и медалями. После войны посвятил жизнь служению закону, вёл активную государственную, научную и общественную деятельность. Стал одним из основателей Российской Ассоциации Героев.

Мэр Москвы поздравил 102-летнего ветерана с наступающим Днём защитника Отечества и поблагодарил за его заслуги перед Родиной: