"Роспатриотцентр" Росмолодежи и ДОСААФ России организовали сбор гумпомощи

Тёплая одежда, экипировка, продукты, лекарства и другие необходимые вещи - в поддержку фронта. Новую партию гуманитарной помощи для российских военных в зону СВО сегодня отправили из столицы.

Акцию организовали "Роспатриотцентр" Росмолодёжи совместно с ДОСААФ России в преддверии празднования Дня защитника Отечества.

Сбор гуманитарного груза стартовал ещё в начале месяца. Сотни москвичей поделились с участниками спецоперации предметами первой необходимости, а также направили на передовую письма от московских школьников с тёплыми пожеланиями.

"Мы отправляем на фронт, чтобы передать им гуманитарную помощь, которая была собрана благодаря нашим неравнодушным друзьям и партнёрам. Ну и, конечно, это детские письма. И мы точно знаем, что теплота детских сердец и эти строчки обязательно согреют наших ребят", - рассказала Елена Беликова, руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи.