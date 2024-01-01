В Москве прошел завершающий этап акции "Профсоюзы России - Zа СВОих"

Огромную поддержку бойцам СВО, а также жителям и работникам предприятий Донбасса и приграничных регионов оказывают многие общественные организации.

В преддверии всенародного праздника Дня защитника Отечества в Москве прошел завершающий этап патриотической акции "Профсоюзы России - Zа СВОих".

Организаторы отправили в зону спецоперации и в Херсонскую область колонну с бронежилетами, установками радиоэлектронной борьбы и другими средствами защиты от террористических атак противника.

Отметим, в рамках инициативы, которая стартовала весной 2024 года, её участники собрали и отправили несколько тысяч изделий на общую сумму более 350 миллионов рублей.