Продолжается строительство магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе"

Строительные леса и техника - так сейчас выглядит последний пятый участок магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". На пересечении с Расторгуевским шоссе возводят путепровод - это один из важнейших объектов на всей трассе.

Благодаря путепроводу потоки машин, которые часто создают огромные заторы на перекрестке, будут равномерно распределены. Варшавское шоссе поднимут над Расторгуевским, и водители смогут гораздо быстрее преодолевать трудный участок дороги.

"В данный момент регулирование перекрестка происходит за счет светофора. Строительство данного путепровода улучшит транспортную доступность. Не будет дополнительного торможения для людей и это тем самым ускорит их доступ в Москву и соответственно в область", - пояснил Алексей Ширяев, ведущий инженер АО "Дороги и мосты".

Без реконструкции новый путепровод сможет простоять от 80 до 100 лет. И всё благодаря тому, что пролеты путепровода выполнят из предварительно напряженного железобетона, что превратит полотно в монолитную единую конструкцию.

"Предварительно арматуру растягивают, потом арматура заливается бетонной смесью. И она начинает сжиматься, а бетон спокойно воспринимает сжатие и начинает вместе с этой арматурой сжиматься. Эксплуатационные нагрузки от движения транспорта он будет легче воспринимать", - рассказал Алексей Ширяев.

Автомагистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" сегодня один из самых крупных дорожных проектов Москвы. Ее также называют дублером МКАДа на юге столицы. Дорога протяженностью более 22 километров пройдет через Ново-Переделкино, Солнцево, Бутово и Новую Москву и улучшит транспортную доступность в этих районах, что очень важно, ведь там расположено много новых жилых комплексов. А еще она соединится с Московским скоростным диаметром. На стыке двух столичных проектов заканчивают строить эстакаду над Варшавским шоссе и Курским направлением Московской железной дороги.

"Завершение строительства нашего объекта позволит сформировать Московский скоростной диаметр уже за пределами МКАДа. Мы свяжем четыре транспортных артерии. Это тот же МКАД, это трасса М-2 "Крым", это Варшавское шоссе, и будущая дорога "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе", - отметил Артем Артемьев, руководитель проекта АО "Миск".

И последний южный участок Московского скоростного диаметра уже связали с Варшавским шоссе. "Улучшили транспортное обслуживание более 600 тысяч жителей Москвы, проживающих в районах: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, Северное Бутово", - сообщил Василий Десятков, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы.

После окончательного соединения двух магистралей путь из области в центр или на другой конец Москвы для жителей огромного количества районов станет намного короче и быстрее.