В Москве стремительно растет популярность научных кружков

Познать мир, играя. У юных москвичей - настоящий научный бум! Интерес к кружкам и секциям, на которых юные исследователи изучают серьёзные темы, растёт. Робототехника, инженерия, нейротехнологии, ботаника - кажется, нет такой сферы, которая бы не увлекла пытливый ум ребёнка! Что выбирают дети и как проходят занятия?

Десятилетняя Амина уже ловко обращается с микроскопом. Не глядя крутит ручки настройки, чтобы в подробностях рассмотреть клетку. Она точно знает, как выглядят митохондрии и рибосомы, ведь уже второй год ходит в кружок по биологии.

В группе с Аминой занимаются еще как минимум 10 человек. Всем от 10 до 13 лет. Здесь знают, как привлечь детей в науку. Например, тема этого занятия — клетка. Вместо заучивания сложных терминов юные биологи рисуют, лепят объемные макеты и рассматривают предмет исследования вживую через микроскоп. Дети могут увидеть, потрогать или даже сами создать объект изучения.

А в соседнем кабинете занимаются будущие дизайнеры, архитекторы или даже создатели компьютерных игр — навыки 3D моделирования будут полезны в широком спектре профессий. Кроме того, такое увлечение отлично развивает фантазию и абстрактное мышление.

Иван, например, занимается уже давно и успел неплохо освоить профессиональную программу для создания 3D моделей. При этом увлечение Ивана не ограничивается занятиями в кружке, говорит, что иногда самостоятельно придумывает небольшие проекты. Сейчас это помогает ему в еще одном хобби - робототехнике, а в будущем будет полезно для профессии - Иван уже решил, что станет конструктором.

Здесь, во дворце творчества Гайдара, науку преподают детям уже с 4-летнего возраста. Популярность таких занятий растет, и количество направлений только увеличивается. И это общая тенденция по Москве – за последние 5 лет число научных кружков выросло на 40%.