Персидский сад расцвел в "Аптекарском огороде"

Персидский сад расцвёл в центре Москвы - так в "Аптекарском огороде" "репетируют" весну. Тысячи тюльпанов, а ещё гиацинты, нарциссы, крокусы, пролески и множество других цветов уже раскрыли бутоны.

Рядом распустились сирень, яблони, слива, магнолия, создавая настоящий оазис в центре пока холодного мегаполиса. Ландшафт дополняют небольшие бассейны с рыбками и журчащая вода. Всё в традициях знаменитых персидских садов, где гармонично переплетаются цвета, запахи, формы и текстуры.

"Персия - там, где сейчас Иран - страна жаркая, но при этом весна очень бурная, тёплая. Многие растения, включая луковичные, пользуются этой весенней возможностью, когда ещё много влаги, но уже тепло, поэтому весна очень яркая", - рассказал Артём Паршин, ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода".