Швеция заявила о новом повреждении кабеля в Балтийском море

Власти Швеции расследуют возможное новое повреждение кабеля в Балтийском море. По предварительным данным, кабель порвали у острова Готланд, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Шведское радио ранее проинформировало о возможном повреждении подводного кабеля недалеко от острова Готланд в Балтийском море. Это подтвердили в Береговой охране королевства. В курсе и вооруженные силы страны, прокуратура начала предварительное расследование.

Поврежденный кабель соединяет Финляндию и Германию. По данным шведской береговой охраны, пока неясно, когда именно произошло повреждение, однако властям известно об инциденте с четверга. Береговая охрана направила судно к месту происшествия для помощи в расследовании. Инцидент расследует прокуратура Швеции, передает ТАСС.